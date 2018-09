Réhabilitation en cours du chemin de Bicher

Par DDK | Il ya 2 heures 8 minutes | 139 lecture(s)

Finalement, après des années d'attente et un calvaire qui n'aura que trop duré, le chemin qui mène au village Bicher, situé dans la commune de Tamokra, est en passe d'être réhabilité au grand soulagement des habitants, notamment des usagers. En effet, les travaux de pose de la couche de béton bitumineux sont lancés, dernièrement, par l'entreprise réalisatrice apprend-on. Le tronçon long d'environ 7 km, lequel communique entre Bicher et le CW23 en traversant le massif forestier "Adrar iwulan" , est en voie de bitumage, et à cet effet, il a été fermé à la circulation pour mener à bien ce projet. Les habitants sont priés de ce fait d'utiliser l'autre chemin secondaire qui passe via le village Tassira et ce, en attendant la livraison des travaux. «Enfin, le chemin qui dessert notre village est pris en charge ! Cela fait des années que nous attendons sa réhabilitation, car il était dans un état de dégradation avancée. Sa couche bitumeuse s'est sérieusement détériorée à tel point que le trajet de 7 kms qui sépare notre village du CW23 se fait en une demi-heure au lieu de dix minutes, car il est truffé de trous, de cratères et de sillons. Les usagers trouvaient toutes les peines à emprunter ce chemin. A présent qu'il est pris en charge nous sommes apaisés!», dira avec satisfaction un habitant de ce village. Par ailleurs, le même village est concerné aussi par un projet de réfection du réseau de l'assainissement dont les travaux vont bon train apprend-on encore.

S. Y.