Du gazon synthétique pour le stade de proximité

Par DDK | Il ya 2 heures 8 minutes

Le stade de proximité de Chemini, implanté dans le périmètre urbain du chef-lieu de la commune, a bénéficié d’un projet de revêtement de son aire de jeu en gazon synthétique, nous ont confié les services de la municipalité. D’après une information communiquée par un membre de l’exécutif communal, la réalisation de ce projet est couverte par des crédits publics ouverts sur la caisse de garantie et de solidarité des communes (ex FCCL), lesquels crédits sont versés à l’APC dans le cadre de l’exercice 2018. «La procédure administrative est en voie de finalisation. Le projet a même été provisoirement attribué. Il ne reste à la commission des marchés qu’à statuer sur les recours éventuels des soumissionnaires et procéder à l’attribution définitive», a révélé le responsable de l’APC, précisant que le démarrage effectif des travaux n’interviendra qu’après approbation du marché par les services du contrôle financier et la notification de l’ordre de service à l’entreprise retenue. L’autorisation de programme mobilisée, apprend-on, culmine à 37,82 millions de DA. Le marché est assorti d’un délai contractuel de réalisation de six mois. «Ce projet arrive à point nommé pour donner un second souffle à la pratique du football, dont raffole notre masse juvénile», a réagi un retraité du village Semaoun. Et à un autre villageois d’abonder dans le même sens : «L’état actuel de l’aire de jeu est des plus rebutants. Son tapissage en tartan permettra aux amateurs du sport d’évoluer dans de meilleures conditions et contribuera de ce fait, à la dynamisation de cette activité, pour le plus grand bien des jeunes de la région».

N. M.