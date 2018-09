2 millions de dinars pour rénover quatre écoles

Par DDK | Il ya 4 heures 9 minutes | 207 lecture(s)

La commune de Feraoun vient de bénéficier d’une enveloppe financière de l’ordre de 2 millions de dinars dans le cadre du fonds commun des collectivités locales (FCCL), destinée à la rénovation de quatre écoles primaires, a indiqué une source municipale. Cette somme est jugée très insignifiante par l’exécutif de l’APC de Feraoun, qui espérait lancer des travaux de rénovation à travers les onze établissements scolaires du cycle primaire existants sur le territoire de la commune. «Nos écoles sont très dégradées. Elles n’offrent pas des conditions favorables pour une bonne scolarité. Nous avons élaboré une fiche technique pour chaque école, mais nous n’avons reçu qu’un modeste budget », a-t-on déploré. Les opérations de rénovation des quatre écoles retenues, en proie à la vétusté, toucheront, entre autres, la réhabilitation des sanitaires et toilettes, la boiserie, la peinture, la plomberie et la vitrerie. L’impact et l’objectif des travaux engagés est d’améliorer, une fois achevés, la scolarité des écoliers, en leur offrant ainsi qu’au personnel pédagogique et administratif, les meilleures conditions de travail. Pour rappel, l’APW de Béjaïa avait dégagé de son budget primitif de l’exercice 2018 et du fonds commun des collectivités locales une enveloppe financière de l’ordre de 74 milliards de centimes pour la réhabilitation et l’entretien des établissements scolaires existants sur l’ensemble du territoire de la wilaya. Le P/APW de Béjaïa, Mehenni Haddadou, a considéré cette opération de rénovation comme «une priorité et une urgence, visant à améliorer les conditions des études de nos enfants et de travail pour nos enseignants ». La répartition de ce montant sur les APC a été faite sur la base du rapport de la commission Éducation de l’APW de Béjaïa, qui avait effectué des sorties d’inspection au niveau des établissements scolaires de la wilaya.

B. S.