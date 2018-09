Bientôt un entre pour handicapés

Par DDK | Il ya 4 heures 9 minutes | 199 lecture(s)

Un centre de formation pour des personnes en situation de handicap sera bientôt construit à Sidi-Aïch. Les locaux, devant accueillir le centre en question destiné à prendre en charge les personnes aux besoins spécifiques, seront très prochainement affectés par la municipalité de Sidi-Aïch, a-t-on appris du maire de la localité, Abahour Chafik. C’est le propriétaire d’une crèche qui s’est engagé au financement de la réalisation de la totalité du projet, notamment en ce qui concerne les aménagements du centre, a-t-on précisé. Devant l’absence de cantine scolaire au sein des deux écoles primaires de la gare et Bouhlou dans sa commune, le maire de Sidi-Aïch a également fait savoir que la même crèche s’est engagée à prendre en charge la restauration de prés de 200 apprenants nécessiteux. Deux louables actions initiées entre le propriétaire de la crèche et la municipalité de Sidi-Aïch, agréablement saluées par toute la population de la région des Ath Waghlis. Il faut dire qu’aucune infrastructure digne de ce nom destinée à recevoir les personnes aux besoins spécifiques n’a été créée dans la région. Le centre de formation pour des personnes en situation de handicap accueillera les personnes aux besoins spécifiques des daïras avoisinantes à l’instar de Timezrit et Chemini, selon la même source.

