Vaste opération de curage des caniveaux

équipés de pelles et de brouettes, les agents de nettoiement et d’entretien de l’APC d’Oued Ghir ont pris d’assaut, depuis quelques jours, les routes principales des villages de la commune pour curer les caniveaux, les fossés et les avaloirs, avant le grand retour des pluies.

L’exécutif communal, qui sait combien les inondations sont fréquentes dans plusieurs quartiers de la municipalité, en saison de pluies, veut anticiper et se prémunir ainsi des débordements des eaux pluviales et des désagréments qui en découleront. «Nous avons mobilisé toutes nos équipes de nettoiement, qui sillonneront les villages pour curer les caniveaux et les cours d’eau, avant l’arrivée de la saison des pluies. Nous serons aussi assistés par les équipes de la DTP pour ce qui concerne le curage des caniveaux longeant la RN 12 », a affirmé le P/APC d’Oued Ghir. Ce dernier a rassuré sur la disponibilité et la bonne disposition des équipes de l’APC, à prêter main forte avec les moyens logistiques de la commune, à tout village souhaitant organiser un volontariat de nettoyage. Ces jours-ci, les équipes de l’APC et de la DTP de Béjaïa se sont attelées à curer et à assainir le caniveau longeant la route principale du village Ibachirene et celui qui longe la RN 12. Celui-ci, construit pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales vers l’oued Soummam, est à plusieurs endroits transformé en poubelle. Cette opération de curage a été fortement appréciée par les riverains. «Ces travaux d’assainissement et de curage des caniveaux sont très bénéfiques, bien que l’APC, à mon avis, soit un peu en retard. En tous les cas, cette opération permettra l’évacuation rapide des eaux pluviales et nous évitera les inondations. Sinon, nos routes se transformeront en bourbier », a estimé une citoyenne d’Ibachirene. Cependant, il faut souligner que les citoyens qui réclament le curage des regards et des caniveaux sont parfois eux-mêmes, par incivisme, à l’origine de leur obstruction. «Je remercie vivement les techniciens et les agents d’assainissement de notre APC impliqués dans ces opérations de nettoyage et de curage. C’est grâce à leurs sacrifices et efforts que nos quartiers deviennent plus propres. Mais, je dois signaler que les citoyens sont en partie responsables des inondations, car les canalisations sont bouchées par des déchets et des détritus qu’on y jette», a affirmé un élu municipal. Au chef-lieu communal, les services de l’APC d’Oued Ghir ont procédé à la remise en l’état des trottoirs défoncés et l’éradication des décharges sauvages, en installant des casiers à ordures. «Cette opération vise à préserver notre environnement et par conséquent la santé publique», a expliqué le même élu. Il vrai que les moustiques et les rongeurs sont attirés par l’insalubrité et les eaux stagnantes. La santé des citoyens est aussi menacée quand, suite au bouchage des canalisations, les eaux pluviales se mélangent aux eaux usées. Par ailleurs, plusieurs villageois préconisent pour plus de sécurité le pavage des caniveaux, notamment ceux qui longent la RN 12.

