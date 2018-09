Deux groupes scolaires en projet

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Les habitants de la cité périphérique de Taklaït, sur les hauteurs d'Ihaddaden, auront enfin leur groupe scolaire. C'est ce qu'a affirmé M. Ikhlef Aissa, président de la commission aménagements à l'APC de Béjaïa. Le terrain pour le groupe scolaire et d'autres infrastructures publiques comme un bureau de poste ou une salle de soins existent, déclare M. Ziani Boualem représentant de la cité. Ils ont été "mis de côté" par les habitants de la cité depuis 1967. Il ne reste aux autorités que leur exploitation et qu'à entamer la construction de l'école qui est une priorité. En effet les enfants de Taklaït sont dispatchés sur cinq écoles primaires : deux dans le quartier des mille logements, deux autres dans ceux des 300 et des 600 logements et le cinquième à Sidi-Boudrehem. La plus proche de ces écoles où sont scolarisés les enfants de Taklaït est à plus de deux kms, selon l'estimation de certains parents qui sont obligés de faire quatre fois le trajet par jour, puisqu'ils doivent accompagner leur progéniture à l'école à 8 heures ou à 10 heures, et les attendre en fin de cours et recommencer l'après-midi. Autrement dit le père ou la mère ou le grand-père en retraite ne peut rien faire de sa journée qu’accompagner les enfants à l'école. En plus de ce calvaire quotidien pour les parents et les enfants, souligne le représentant des habitants de Taklaït, il y a plus de 120 enfants du préscolaire qui ne sont inscrits nulle part à cause de l'éloignement des écoles. Fort heureusement l'APC de Béjaïa a décidé de répondre enfin favorablement à leur attente en inscrivant dans son programme la construction d'un groupe scolaire dans leur cité. L'APC de Béjaïa, selon les dires du président de la commission aménagements, va également réaliser un autre groupe scolaire similaire à Smina, une autre cité périphérique de Béjaïa. Mais, pour cette cité, faute de terrain, elle sera obligée de mettre la main à la poche pour en acquérir un.

B. Mouhoub