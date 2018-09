Le chantier du centre culturel à la traîne

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Le projet de réalisation d'un centre culturel au chef-lieu municipal de Boudjellil est à la traîne depuis plus de dix ans. En effet, actuellement les travaux sont à l'arrêt dans ce sempiternel chantier. Le problème réside, dit-on, dans la dotation budgétaire supplémentaire qui ferait défaut. Cette situation rocambolesque n'a pas été sans conséquences fâcheuses sur ce projet trimbalant, puisque la structure est transformée en lieu de beuverie et de rencontres de garnements, étant donné que les lieux sont ouverts au quatre vents. Des actes de destruction ont même touché les murs internes de la structure. Vaut mieux tard que jamais, la mairie a fait ériger, ces jours-ci, un grillage tout autour de l'enceinte pour empêcher l'intrusion de personnes et la dégradation supplémentaire de la structure encore en chantier. Quant à la reprise des travaux dudit projet, rien n'a filtré encore pour le moment, ce qui met dans l’expectative les jeunes de Boudjellil. «Les travaux au niveau du centre culturel s'éternisent encore. Je me demande si ce centre culturel sera vraiment livré un jour pour les jeunes de notre localité ? Cela fait des années que nous attendons sa réception, en vain», tonne un jeune du chef-lieu de Boudjellil.

S. Y.