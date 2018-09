184 nouveaux inscrits

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

A l’instar des autres établissements de formation professionnelle, celui de la commune de Kherrata a fait officiellement sa rentrée pour l’année 2O18/2O19 le dimanche dernier, en présence des autorités locales de la ville, du nouveau directeur du centre, en l’occurrence M. Boukhanouf Abdeslam, du personnel administratif, de l’encadrement pédagogique et de l’ensemble des effectifs des stagiaires. A l’ouverture de la cérémonie, ce fut d’abord la responsable du CFP qui a pris la parole en présentant la fiche technique de son établissement, axée notamment sur les différentes spécialités assurées, la composante des structures d’accueils et les moyens humains et matériel garantissant une meilleure formation aux stagiaires grâce à un personnel d’encadrement pédagogique et technique qualifié. Tout un environnement permettant, à l’issue de la durée de leurs formations d’offrir des perspectives d’emplois dans le marché du travail. Ensuite, a été abordé le volet effectif en élèves enregistré pour cette année 2018/2019 qui est de 492 dont 178 filles. Les nouveaux inscrits sont 184 dont 67 filles, toutes spécialités confondues. Quant au volet apprentissage, le nombre d’inscrits donné est de 30, selon notre source auprès de l’encadrement. Les structures existantes au niveau du centre de formation, sont 10 salles de cours, 7 ateliers, une cantine qui assure 200 repas /J. une bibliothèque, 3 salles pour les formations spécialisées, un internat de 60 places, un foyer ainsi que d’autres structures annexes, avec une superficie totale du C.F.P. de 4 Ha. Les spécialités assurées par l’établissement sont au nombre de 11, à savoir la comptabilité, métreur-vérificateur et étude des prix, mécanique – réparation de véhicules légers, secrétariat, électricité- conducteur de travaux bâtiment, soudure, peinture- vitrerie, maçonnerie, prêt-à-porter, et une nouvelle spécialité créée cette année qu’est la formation en technicien supérieur - conducteur de travaux bâtiment. Des allocutions ont été prononcées à l’occasion respectivement par un Adjoint du Président de l’A.P.C de Kherrata et le Représentant de la Chef de la Daïra, ayant trait à la rentrée professionnelle et aux efforts consentis par le secteur au profit des jeunes désirant s’orienter vers ce dispositif de formation et d’apprentissage qui tient compte des nouvelles technologies dans le monde du travail. En fin de la cérémonie, ce fut le représentant de la Daïra qui a déclaré l’ouverture officielle de la rentrée de la formation professionnelle pour l’année 2018/2019 au niveau du C.F.P.A. Il est par ailleurs utile de souligner que le C.F.P.A. du chef-lieu de la Daïra de Kherrata mis en fonctions depuis l’année 1984, est parmi les plus importants de la Wilaya de Béjaïa. De par son ancienneté, il offre de nombreuses spécialités aux jeunes, en matière de formation et d’apprentissage. Ses structures de formation existantes, susceptibles de faire l’objet d’extension, sa superficie de 4 Ha, sa situation géographique dans la région, sont un ensemble de facteurs en faveur de le transformer en Institut National de Formation et d’Enseignement Professionnels. Cette proposition mérite d’être étudiée par les autorités compétentes. Il s’agira d’un acquis de plus pour répondre aux aspirations des jeunes des communes de la daïra de Kherrata dont la population dépasse les 75 000 habitants , et des autres communes limitrophes de la région. Une proposition, d’ailleurs, partagée par l’Administration de cet établissement.

S. Zidane