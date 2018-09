Campagne de vaccination contre la rage

Par DDK | Il ya 27 minutes | 16 lecture(s)

La rage est une affection virale redoutable qui se transmet à l'homme par morsure, griffure ou salive des canidés ou chats contaminés. Elle peut être mortelle si le patient n'est pas pris en charge immédiatement. Et pour lutter contre cette maladie seules la vaccination et la prévention peuvent s'avérer salvatrices. C'est dans cette optique que l'APC de Feraoun a informé tout récemment du lancement, les 30 septembre et 1er octobre prochains, d'une campagne de vaccination antirabique (contre la rage) destinée aux animaux domestiques carnivores comme les chiens et les chats. Cette initiative intervient quelques semaines après cette psychose qui s'est emparée de la population du village Iguer Ali, situé dans la même municipalité, et ce, suite à l'apparition d'un cas de rage d'un chat qui avait mordu plusieurs personnes vers la fin du mois d'août dernier. Le chat en question avait crée une véritable panique parmi les habitants du village, et une chasse à l'animal a été enclenchée laquelle s'est soldée par sa mise hors d'état de nuire ! Cet épisode angoissant a marqué bien évidemment les esprits, à telle enseigne que les autorités locales, conscientes du danger que font peser les animaux errants et surtout ceux qui sont atteints de la rage sur la population, ont convenu d'entreprendre une campagne de vaccination des animaux de compagnie susceptibles de porter la rage. Dans le même contexte, l'APC informe la population de la commune qu’une journée de sensibilisation et d'information laquelle portera sur le thème de la rage sera organisée, jeudi prochain à 10h00, au centre culturel Malek Bouguermouh dans la ville d'Amizour laquelle sera animée par des vétérinaires de la subdivision agricole d'Amizour en collaboration avec les bureaux d'hygiène communaux.

Syphax Y.