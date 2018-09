Une commune dépourvue de lycée

Par DDK | Il ya 28 minutes | 18 lecture(s)

Le calvaire des élèves de la commune de Tamokra, située à 90 kms au sud-ouest de Béjaïa, lesquels suivent leur cursus dans les établissements scolaires de la ville d'Akbou n'est apparemment pas prêt de connaître son épilogue. En effet, des dizaines d'élèves sont confrontés quotidiennement au problème de transport entre leur localité et la ville d'Akbou. Pour ceux qui ne sont pas à l'internat des lycées d'Akbou, ils se voient contraints de faire le trajet de 60 kms, en aller/retour, au quotidien, et ce, entre leurs localités situées dans la municipalité de Tamokra et Akbou avec tous les frais que cela occasionne. Sachant qu'un simple aller de Tamokra vers Akbou est tarifé à 65 DA ! «C'est vraiment le calvaire que de faire la navette entre Tamokra et Akbou pour mes études au lycée avec 130 DA que je débourse journellement à l'aller/retour, sans compter d'autres dépenses. Le transport scolaire n'est pas assuré, et cela nous met dans le désarroi, nous les lycéens externes», se désole un lycéen de Tamokra-centre. Cette situation qui resurgit à chaque année scolaire a contraint un bon nombre de familles à scolariser leurs enfants au lycée d'Ilemayen, une commune limitrophe à celle de Tamokra, située dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Cette situation que d'aucuns qualifient de déplorable a fini par excéder les élèves et leurs parents qui demandent à ce qu'un lycée soit implanté au chef-lieu de Tamokra, cela pour épargner ce calvaire aux élèves de cette localité. «Je ne vois pas d'autres solutions à ce problème que la construction d'un lycée à Tamokra qui en est dépourvu, et ce pour faire éviter à nos enfants les déplacements quotidiens ou les mauvaises conditions d'hébergement dans les internats. Nous lançons cet appel à la wilaya», tonne un parent d'élève de cette localité.

S.Y.