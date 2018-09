Plusieurs projets en perspective

Par DDK | Il ya 27 minutes | 17 lecture(s)

Le programme de développement communal élaboré pour l’année 2018 par l’assemblée populaire communale touchera, selon le P/APC de Tinebdar, Hadjal Mustapha, plusieurs secteurs. Il s’agit entre autres de l’achèvement et le lancement de plusieurs projets. Ces réalisations donneront un nouveau souffle à la municipalité et permettront quelque peu à la population locale l’amélioration de leurs conditions de vie. Parmi ces projets, le bitumage de la route allant du stade vers le chemin de wilaya menant vers la commune de Tifra en passant par le lieu dit Saada. Une enveloppe financière de prés de 19 millions de dinars a été octroyée pour ce projet. Sur le chapitre de l’assainissement, figure la réfection et l’extension du réseau existant à travers plusieurs villages de la commune. Outre le rééquipement de toutes les stations de pompage et l’acquisition de nouvelles pompes de secours, de nombreux quartiers de villages de la municipalité de Tinebdar enregistreront durant l’année en cours également la réfection et l’extension du réseau AEP à même d’assurer une meilleure distribution de l’eau potable. La commune de Tinebdar a aussi bénéficié d’une enveloppe de 450 millions de centimes destinée à l’aménagement de la décharge sauvage se trouvant au niveau de Ighil Naachra en décharge contrôlée, précise le P/APC, tout en signalant la dotation de l’ensemble des villages de la sa cité en bacs à ordures ménagers à tri sélectif. La municipalité de Tinebdar a aussi inscrit dans son programme de développement pour 2018, la réalisation de l’aménagement du cours d’eau coté aval du village de Birmatou pour un montant de 260 millions de centimes. En plus de l’acquisition d’une benne tasseuse dans le cadre du FCCL pour une enveloppe de 6 millions de dinars, la commune a aussi acquis un groupe électrogène d’une capacité de 50 KW pour parer aux pannes électriques au niveau du siège de l’APC et ne pas pénaliser les citoyens pour la délivrance de documents administratifs. Le groupe électrogène servira aussi dans le même cas de coupure de courant électrique à faire fonctionner le réseau de l’éclairage public notamment du chef lieu de la commune, a indique l’édile municipal.

K. Ferhat