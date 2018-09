Dix postes budgétaires ouverts

Par DDK | Il ya 27 minutes | 15 lecture(s)

Mue par le souci de répondre à l’impératif d’accessibilité aux soins et à l’amélioration des prestations fournies aux usagers de la santé, la direction de l’établissement public hospitalier (EPH) d’Amizour vient de procéder au lancement d’un recrutement, pour renforcer son staff médical et d’encadrement administratif. «Nous avons bénéficié de l’ouverture de 10 postes budgétaires, à l’effet de combler le déficit de nos ressources humaines, et partant, être en adéquation avec l’exigence d’un service public de qualité», a fait savoir un responsable de l’établissement, informant au passage que le dépôt des dossiers est ouvert au niveau de l’administration de l’EPH. «Les recrutements se feront sur titre, après étude et sélection des dossiers, lesquels seront transmis aux services de la fonction publique pour visa», a ajouté notre interlocuteur. Selon les informations communiquées par la direction de l’hôpital, les postes budgétaires sont ouverts à l’intention des médecins généralistes de santé publique (4 postes), biologistes du 1e et 2e degré de santé publique (4 postes), administrateur (1 poste) et psychologues cliniciens de santé publique (1 poste). Une fois confirmées, les nouvelles recrues seront toutes affectées dans les services de l’EPH d’Amizour, confie-t-on.

N. M.