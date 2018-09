Les habitants réclament le gaz de ville

Par DDK | Il ya 46 minutes | 117 lecture(s)

C’est via les réseaux sociaux que les habitants du quartier d’Aït Ali Lanseur, un bourg d’une cinquantaine d’habitations, ont lancé un SOS aux autorités locales pour le branchement de leurs foyers au réseau du gaz de ville.

Renseignement pris, la conduite principale n’est distante que de quelques mètres seulement de ce village qui attend d’être branché à cette énergie. C’est à l’embranchement menant au quartier voisin, Tidhelsine, que le gaz de ville s’arrête, feront-ils remarquer, arguant qu’un rallongement de quelques dizaines de mètres pour alimenter une cinquantaine de logements n’aurait pas pesé lourd sur la balance financière de l’État, mais seulement rendu le sourire à près d’un demi-millier de citoyens «qui se sentent de plus en plus marginalisés». «Après avoir souffert du glissement de terrain déclaré par les services compétents au niveau du quartier, géographiquement accidenté, on nous a refusé le branchement au réseau de la téléphonie fixe, le branchement au réseau de gaz de ville…», déplorent-ils. Concernant la route du bourg, elle n’a été aménagée que récemment «avec un semblant de bétonnage, comme si ce petit quartier ne devait bénéficier d’aucun aménagement pouvant améliorer les conditions de vie de ses habitants», regrette-t-on encore. Selon le message posté sur les réseaux sociaux, les citoyens refusent de rester les bras croisés. Ils menacent de recourir à des actions «plus corsées» pour se faire entendre.

A Gana.