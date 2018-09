Du gazon synthétique pour deux stades

Par DDK | Il ya 46 minutes | 106 lecture(s)

Une bonne nouvelle pour la jeunesse de la municipalité de Tinebdar, en butte depuis très longtemps à un désert culturel et sportif sans nom. La nouvelle dynamique insufflée par l’équipe dirigeante à la tête de la municipalité, issue des dernières élections locales, commence visiblement à porter ses fruits, au grand bonheur de la population locale. Ainsi, les jeunes de la région vont bénéficier jouir d’une infrastructure footballistique digne de ce nom. Livré à l’abandon depuis des années, le stade communal de Tinebdar, situé au lieu-dit Tizi N’Cheikh, va connaître très prochainement le début des travaux de pose d’un gazon synthétique, a-t-on appris du maire de la localité, Hadjal Mustapha. C’est une enveloppe de plus de 50 millions de dinars qui a été affectée à ce projet, financé par le fonds commun des collectivités locales (FCCL). L’ouverture des plis et les analyses de l’offre se trouvent au niveau du bureau d’étude. L’entame des travaux interviendra après le visa du contrôleur financier, a précisé le P/APC de Tinebdar. S’agissant des vestiaires du stade, les travaux ont commencé depuis plusieurs jours, selon le même responsable. La même municipalité de Tinebdar a bénéficié, dans le cadre du programme des PCD, d’un deuxième projet de revêtement en gazon synthétique pour une valeur financière de plus de 5 millions de dinars. Il concerne le stade de proximité du village de Birmatou. L’entreprise chargée de la réalisation de l’opération a été désignée, a-t-on indiqué, et l’entame des travaux est prévue après la signature du marché par le contrôleur financier.

K Ferhat.