Insalubrité au marché de Bouizane

Par DDK | Il ya 46 minutes

Il aura battu tous les "records" d'insalubrité dans la région ! Le marché hebdomadaire de Bouizane, situé à l'entrée de la ville d'Akbou, est un espace de transactions commerciales insalubre et pollué ! Le chemin qui mène vers ce marché, qui se tient tous les lundis pour le détail et le gros, et tous les vendredis pour la vente des véhicules, est longé de part et d'autre de détritus s'élevant en monticules. Ces déchets ménagers et industriels se trouvent là depuis des années sans qu'ils soient enlevés. Ils accueillent les centaines de clients et de marchands qui s'y rendent avec des miasmes pestilentiels et un décor chaotique. Les eaux des pluies stagnent dans les cratères jalonnant ce chemin, où la circulation automobile est des plus laborieuses. Ce n'est pas tout, car le plus dure concerne la surface de la tenue du marché laquelle est entourée de monticules d'ordures ménagères dans un chaos indescriptible. Les produits alimentaires (fruits, légumes, viande, sandwichs...) sont commercialisés dans ces surfaces polluées, où se répandent à des dizaines de mètres à la ronde des odeurs fétides. «Franchement, ce n'est guère un lieu où pourrait se tenir un marché de surcroît de vente de produits alimentaires ! Voyez toutes ces saletés qui s'amoncellent un peu partout dans ce marché ! Les autorités locales devraient bouger un peu pour enlever ces immondices, trop !», tempête un client. Ce n'est malheureusement pas le seul point noir dans ce souk, le deuxième plus important dans la région après celui de Tazmalt, il y a également ces 150 locaux commerciaux qui sont situés dans l'enceinte de ce marché, et qui se trouvent dans un état lamentable. Très peu de locaux abritent des activités alors que la majorité est désespérément fermée. Des dizaines de ces unités sont carrément défoncées et détournées de leur vocation initiale (débauche, consommation de drogue et de boissons alcoolisées, sous-location...). «C'est vraiment ce qu’on appelle de l'argent jeté par les fenêtres !», estime-t-on localement.

S. Y.