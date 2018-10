Une caravane médicale à Tizi El-Oued...

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Une caravane médicale a été organisée, vendredi dernier, au village Tizi War, communément appelé Tizi El-Oued, relevant de la commune de Melbou.

Cette louable initiative est à mettre, conjointement, à l’actif de l’association socioculturelle Assirem de Bouhiane, l’association Main tendue aux cancéreux de Béjaïa, la Fondation Béjaïa pour la culture et les sciences section Tizi N’ Berber et l’Assemblée populaire communale de Melbou. C’est à partir de 8 heures, au niveau de l’école primaire Boufadène Saâdi, que les médecins mobilisés ont commencé à accueillir les villageois, venus en masse pour des dépistages et des consultations spécialisées bénévoles, assurés par un staff médical composé de spécialistes et de généralistes ainsi que d’infirmiers et d’infirmières lesquels ont répondu bénévolement à l’appel des organisateurs. Les villageois se sont fait ausculter par des cardiologues, des rhumatologues, des urologues, de gynécologues, des orthopédistes et des pédiatres, pour les plus jeunes. Des spécialités qu’on ne trouve pas dans les communes côtières de la wilaya. Dans le détail, les consultations en orthopédie ont été assurées par les Drs Hocine H., Athmani A. et Boudjaja Samir, qui est aussi président de la Fondation pour la culture et les Sciences section de Tizi N’Berber. Les consultations en chirurgie infantile et la chirurgie générale ont été assurées par par les Drs Zaïdi et Berdjah, la diabétologie par Dr Bourama, la gynécologie par Dr Laib et Dr Boudjaja, la cardiologie par Dr Bezghiche et la rhumatologie par Dr Henniche A. Quant au dépistage colorectal, il a été effectué par les Dr Amrouche et Guemache. Pour la collecte du sang, c’est l’association Béta Thalassémie «Enfant du monde» et le Centre de transfusion sanguine (CST) de Béjaïa qui s’en sont chargés. Pour mener à bien cette journée médicale, les organisateurs ont réparti les patients sur plusieurs classes dudit établissement, afin de faciliter la tâche aux médecins ainsi qu’aux villageois venus pour se soigner. «Nous avons pensé à organiser cette caravane médicale pour permettre aux villageois, notamment aux nécessiteux, de se faire examiner bénévolement par des spécialistes, juste à ôté de chez eux. Nous avons prôné la proximité pour leur éviter de longs et couteux déplacements au chef-lieu de wilaya», confie Yacine Khentous, membre actif de l’association Assirem de Bouhiane. Et d’ajouter, «le manque de spécialistes est un vrai calvaire auquel font face quotidiennement les habitants de la côte Est de la wilaya de Béjaïa. Les autorités concernées doivent intervenir pour remédier à cet épineux problème sachant bien que l’hôpital de la daïra de Souk el Tenine n’arrive pas à voir le jour, un malade chronique peut-il faire un trajet de plus de 40 kms pour voir un médecin ?», s’interroge notre interlocuteur. Dans l'optique de venir en aide aux nécessiteux, les organisateurs ont mis en place une pharmacie afin de distribuer gratuitement des médicaments que les bienfaiteurs ont mis à leurs disposition. La journée a été aussi ouverte à la collecte de sang. D'ailleurs, un camion destiné à la collecte du sang a été mis à leur disposition par le Centre de Transfusion Sanguine de Béjaïa. «On fait un travail de sensibilisation à travers des caravanes qui sillonnent les villages, les placettes publiques et les institutions au niveau du territoire de la wilaya pour convaincre les gens à faire des dons de sang, c’est un petit geste qui peut sauver des vies, un flacon de sang pourra sauver la vie de trois personnes en danger. Il s’agit d’un acte religieux et Humanitaire», nous déclare Docteur Lesslous, responsable du CTS de Béjaïa. Notre interlocuteur nous informe aussi que le CTS délivre une carte de donneur de sang et assure des analyses gratuites telles que le Plasma Frais Congelais (PFC), Concentré Plaquettaire Standard(CPS) et Concentré de Globules Rouge(CGR). Le président de l’association Béta Thalassémie «Enfant du monde», en l’occurrence M. Yacine Brahimi, enchaîne dans le même ordre d’idée en rappelant l’utilité du don du sang au profit des enfants atteints de la maladie de Thalassémie qui est une maladie grave qui nécessite des transfusions de sang régulières pour corriger l’anémie. Au finish de cette journée médicale pas moins de 400 personnes ont effectué des consultations spécialisées gratuites et 30 autres ont fait un don de sang.

Aziz Khentous

… Et une autre à Tibane

L'association Soummam Akbou, en collaboration avec l'association Main tendue de la commune de Tibane, dans la daïra la Sidi Aïch, a organisé, vendredi dernier, une caravane médicale au profit des habitants des différents villages de la commune de Tibane et de ceux des villages avoisinants. La caravane médicale, indique la responsable de l'association Main tendue, s'est installée dans l'enceinte de l'école primaire Braik Mohand Ouameur du chef-lieu de la commune et au centre de soins de la même commune. La même responsable a, d’ailleurs lancé, un appel aux habitants de la région à ne pas hésiter à venir consulter gratuitement les médecins qui se sont déplacés jusque-là pour se mettre à leur disposition. Composée de médecins généralistes et spécialistes, de sages-femmes et d'autres professionnels de la santé, la caravane a donné tout au long de la journée des consultations gratuites de médecine générale, des informations sur diverses maladies... Il y a eu des dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus, des dépistages du diabète, de la HTA. Un camion équipé pour les transfusions sanguines a également été installé dans la cour de l'école pour recevoir ceux qui veulent faire don de leur sang.

B. Mouhoub