Le chemin d’Ighil Ouantar prochainement bitumé

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Le chemin communal du village Ighil Ouantar, sis en amont du chef-lieu de la commune de M’Cisna, est retenu dans le programme d’action de l’année en cours, pour bénéficier d’un projet d’aménagement et de revêtement. «L’axe routier sera retapé sur un segment de 4,7 kilomètres. Cela consistera en divers aménagements et la pose d’un revêtement en béton bitumineux», a confié un membre du staff communal, soulignant que la provision budgétaire nécessaire est mobilisée sur les FCCL. «Nous avons aussi dégagé des crédits pour l’aménagement du chemin reliant le village Imoula à la localité d’Asseghli sur un linéaire de 6 kilomètres, ainsi que l’aménagement et le revêtement en béton bitumineux des ruelles de plusieurs villages et hameaux de notre circonscription», a ajouté en substance notre interlocuteur. Ces projets, informe-t-on, ont été scindés en trois lots distincts, lesquels étrennent leur phase de consultation par voie d’un avis d’appel d’offre national ouvert. Apostrophés à hauteur de Sidi Saïd, le chef-lieu communal, un groupe de villageois d’Ighil Ouantar ont montré des signes patents de réconfort, en apprenant l’inscription de ce projet. «Notre chemin vicinal est dans un tel état de dégradation que les automobilistes ne s’y hasardent qu’en cas de nécessité impérieuse. Vivement son bitumage pour nous sortir de cette situation cauchemardesque», glapit un jeune. «Cette voie d’accès est truffée d’obstacles et parsemée de dangers. De quoi en avoir sa claque quant on doit l’emprunter au quotidien. Sa réhabilitation annoncée sonne comme une délivrance», lâche, la mine joviale, un autre habitant d’Ighil Ouantar.

N. M.