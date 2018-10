Tansaout, un comptoir de l’agriculture vivrière

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

C'est un village qui "respire" la verdure ! Il s'agit de Tansaout, situé dans la commune de Bouhamza. Il est connu dans la région pour être l'un des pourvoyeurs et fournisseurs des fruits et légumes produits localement avec une agriculture artisanale et ancestrale. Tansaourt est appelé également la vallée verte. Il est parcouru par deux rivières, le Boussellam et l'Ath Hala, d'où cette opportunité inouïe à pratiquer sans anicroches l'agriculture, qui, comme il est connu, a besoin d'eau, de beaucoup d'eau ! Et c'est cette manne hydrique qui a fait de cette contrée perchée une vallée verte toute l'année. L'amour de la terre pour les habitants de Tansaout ne décroît guère en dépit de tout ! Ce lien ombilical entre les paysans de cette localité et la terre ne date pas d'aujourd'hui mais de bien des lustres. En tout cas, ici, la terre vaut plus que l'or ! Les jardins, les fermes et autres potagers pullulent dans ce village, où il est produit les meilleurs fruits et maraîchages de la région, "affectueusement" cultivés par des agriculteurs qui connaissent tous les secrets de l’agriculture. Et il n'est pas étonnant que des clients et des marchands des fruits et légumes s'y rendent pour s'approvisionner en produits agricoles. Ainsi donc, le poivron local (ifelfel t'murt), la citrouille, la tomate, la courgette, le maïs, le melon, la pastèque, la poire et bien d'autres sont très demandés par une clientèle de plus en plus nombreuse, et ce, vu la qualité de ces produits cultivés sans ajouts chimiques pour les "engraisser" artificiellement ! «Tansaout est un village agricole par excellence ! On y produit des fruits et légumes de bonne qualité. Les habitants ont compris depuis bien longtemps que l'avenir ne peut se faire sans l'agriculture. Celle-ci offre des opportunités exceptionnelles pour peu que l'on s'y mette. Rien à voir avec l'agriculture intensive et industrielle qui n'admet ni la qualité ni le caractère bio des récoltes!», note un fidèle client des fermes de Tansaout.

Syphax Y.