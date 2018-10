Une passerelle pour accéder à la cascade d’Assif Imarten

Par DDK | Il ya 51 minutes | 88 lecture(s)

La cascade de Tamda Nethfalout, au lieu-dit Assif Imarten, dans la commune de Tizi N’Berber, est devenue, depuis peu, une véritable attraction touristique.

Ceci est dû à la réalisation d’une belle passerelle permettant un accès sécurisé au site. L’ouvrage est fait en bouts de madriers, posés sur du fer en T, et des garde-corps en bois, peints aux couleurs chatoyantes. Le portillon d’entrée de ce passage est une sorte de tourniquet réalisé en fer forgé pour éviter que les animaux en fassent leur passage, ce qui pourrait perturber les allées et venues des baigneurs et d’éventuels touristes. Cette initiative fort louable est à mettre à l’actif d’un citoyen ordinaire qui voulait que sa région soit connue par les touristes qui limitent, souvent, leurs séjours au littoral, sans découvrir réellement l’arrière-pays. «C’est lors d’une visite, l’année dernière, au niveau de cette cascade, où je me baignais étant petit, que je me suis rendu compte qu’il n’était pas aisé à tout le monde d’y accéder. D’ailleurs, il y a eu des glissades et beaucoup de blessés ont été enregistrés, m’avait-on dit», fera savoir Salah M, l’homme qui a puisé dans ses propres ressources pour aménager ce site paradisiaque. Il enchaînera en disant que c’est ce jour-là qu’il avait décidé de mettre la main à la poche pour réaliser une passerelle et permettre, ainsi, aux gens de tous âges d’y accéder en toute quiétude. Aidé par des concitoyens, Salah a pu réaliser son rêve et celui de l’ensemble des citoyens de la région d’Aït Bouissi qui ont toujours voulu faire découvrir leur région aux vacanciers. Désormais, Assif Imârten, situé entre les villages Ighil Merzouk et Iguer Oulmou, dans la région d’Aït Bouissi, fait partie des sites touristiques à visiter dans la daïra d’Aokas. «Si tout le monde met la main à la pâte, comme l’a si bien fait Salah, l’Algérie ne peut que se porter bien», pense-t-on.

A Gana.