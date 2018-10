Caravane médicale à Takorabt

Par DDK | Il ya 51 minutes | 72 lecture(s)

Sous le slogan «Parce que la santé est notre plus grande richesse», une caravane médicale a été organisée, vendredi dernier, à l'école primaire du village Takorabt, dans la commune d'Ighil Ali. L'initiative a été signée par l’association socio-médicale «Ma santé en valeur», basée à Tazmalt, conjointement avec l'association socioculturelle «Tighra» de Takorabt, en collaboration avec l'EPSP Tazmalt et l'EPH d'Akbou. Ainsi, pour la réussite de cette initiative, la deuxième dans la commune d'Ighil Ali, une équipe médicale composée de spécialiste, de médecins généralistes et d'infirmiers a été mobilisée pour des consultations médicales pluridisciplinaires. Durant toute la journée de vendredi, les citoyens, venant, en plus du village précité, des localités voisines, ont bénéficié de consultations médicales prodiguées par une équipe de toubibs spécialisés en cardiologie, pédiatrie, gastro-entérologie, ophtalmologie, psychologie... Le bilan arrêté pour cette journée fait état de plus de 350 personnes examinées. Durant la même opération, pas moins de 130 ordonnances ont été prescrites à des patients. «J'ai noté que c'est la deuxième caravane médicale qui a été organisée dans notre commune (Ighil Ali, ndlr). Avril dernier, c'était le chef-lieu d'Ighil Ali qui a eu l'insigne honneur de recevoir cette caravane médicale à la polyclinique. Cette fois-ci, c'est le tour du village Takorabt. Nous remercions les associations initiatrices, les autorités locales et l'ensemble du personnel médical. Pour ma part, j'ai saisi cette occasion pour me faire ausculter. D'après les médecins, je me porte bien», dira avec satisfaction un habitant du village.

Syphax Y.