Le prix de la sardine plonge

De la sardine à prix cassé au marché de Sidi Aïch ! La baisse des prix de ce produit halieutique a surpris plus d’un. «200 DA le kilo, c’est à peine imaginable ! Surtout quand on se sait qu’il y a moins d’un mois, cette denrée se négociait autour de 400 DA», dira un chaland, qui n’a pas manqué de tirer profit de cette opportunité en faisant le plein de provisions. «Du poisson à petits prix, c’est une belle affaire à saisir au vol, car les tarifs ne tarderont sans doute pas à remonter, pour devenir à nouveau inaccessibles», subodore un citoyen. Amorcée depuis plusieurs semaines, la fluctuation baissière du marché semble avoir atteint son seuil plancher. C’est, en tous cas, l’avis unanime de nombre d’acteurs de cette filière. Il y a, explique-t-on, une conjonction de facteurs qui ont contribué à cette chute drastique des prix qui, une fois n’est pas coutume, ont regagné leurs «pénates» au bas du thermomètre. «Nous avons une surabondance du poisson sur le marché, en raison de conditions climatiques favorables permettant de réaliser des pêches généreuses», estime un mareyeur. Un autre intervenant souligne que le marché est plombé par une demande au plus bas. «Le porte-monnaie a été sollicité par un surcroît de dépenses à l’occasion de la rentrée scolaire. L’achat et la consommation du poison sont, de ce fait, relégués au second plan», souligne-t-il. Un détail intrigant tout de même : la taille du poisson proposé à la vente est loin de celle fixée par la réglementation, à savoir 11 cm. La logique commerciale et l’appât du gain semblent prévaloir sur toute autre considération. On racle à tout-va les fonds pélagiques, en raflant tout ce qui s’y meut. A l’arrivée, on offre au consommateur une belle moisson…d’alevins ! Le repos biologique ? Le renouvellement des stocks ? On s’en tamponne le coquillard !

N. Maouche.