Ouverture d’une unité de soins à Ihvachen

L’unité de soins du village Ihvachen, dans la commune de Kendira, a été mise en service au cours de ces dernières semaines, nous ont informés des citoyens de ce village. Construite il y a plusieurs années de cela, la structure a longtemps gardé porte close, en raison d’impondérables liés notamment à l’absence de mobilier et d’équipements médicaux. «Nous avons hérité d’une situation de fait, mais dès l’installation de notre assemblée, nous avons engagé toutes les démarches nécessaires auprès des responsables de la santé, pour obtenir l’ouverture de cette unité de soins. Maintenant que c’est chose faite, nous ne pouvons qu’exprimer notre satisfaction d’avoir contribué à offrir ce service vital à la population qui a souffert le martyre», a déclaré un élu à l’APC de Kendira. Il va sans dire que cette accessibilité aux soins de base, est pain béni pour les villageois d’Ihvachen, tant il est vrai que leur patelin était jusque-là dépourvu de la moindre couverture sanitaire. «Devoir rallier la polyclinique du chef-lieu communal pour la moindre prestation de soins, comme les pansements et les injections, est une épreuve éreintante, à fortiori pour les malades impotents et les personnes âgées. Aujourd’hui, tout le monde savoure le bonheur de voir enfin le bout du tunnel», souligne un citoyen d’Ihvachen, journalier de son état. Un autre villageois estime que ce service est de ces commodités qui contribuent à la fixation des populations : «il semble évident que la tentation d’aller voir ailleurs découle essentiellement du manque d’équipements de base, comme ceux de la santé et l’éducation. Ici, les gens demandent le minimum vital pour continuer à faire vivre leur village», dira-t-il.

N. M.