Des projets prometteurs en vue

Ca promet pour le secteur de la jeunesse et des sports au chef-lieu communal de Boudjellil. En effet, le mouvement associatif du village de Boudjellil, qui compte une population qui avoisine les 6000 âmes, a décidé finalement de secouer le cocotier devant tant de léthargie qui s'est déteinte sur cette localité! La dernière réunion tenue entre la société civile, le mouvement associatif local avec les autorités communales de Boudjellil et de la daïra de Tazmalt a été l'occasion pour exposer les multiples problèmes auxquels sont confrontés les habitants de Boudjellil. Parmi eux, la situation peu reluisante dans laquelle est confinée la jeunesse de ce village blotti au piémont des "tentacules" des chaînes montagneuses des Bibans. Les jeunes de Boudjellil ne disposent pas d'espaces de sports et de loisirs ce qui les frustre énormément. A cet effet, les discussions entre les différents protagonistes durant la réunion a tourné entre autres sur le cadre de vie peu enviable dans lequel évoluent les jeunes de ce patelin. Au terme d'un houleux débat il a été décidé d'entreprendre certains projets à même de relancer le secteur de la jeunesse et des sports en proie au marasme et aux fléaux sociaux. D'un commun accord, il a été convenu de réhabiliter le stade communal de Boudjellil qui se trouve dans un état lamentable. Cette infrastructure sportive «sera dotée du gazon synthétique, de l'éclairage, de vestiaires et d'une clôture», informe-t-on. Pour sa part, le chemin qui mène vers ce stade sera pris en charge. Ce tronçon va du quartier périphérique d'Afir jusqu'au stade communal. Dans le même ordre d'idées, il est projeté la réalisation d'une salle de sports au chef-lieu municipal. Une assiette de terrain a été même dégagée pour cela indique-t-on, et il ne reste que l’inscription et la réalisation de ce projet tant attendu par les jeunes de Boudjellil.

