Un concours de recrutement lancé

Pour renforcer son personnel médical et administratif, l'établissement public de la santé de proximité (EPSP) de Seddouk lance un coucours de recrutement pour différents postes et grades.

Cet établissement sanitaire qui chapeaute des structures sanitaires des communes, en plus de Seddouk, d'Ouzellaguen, Ath Maouche et Bouhamza, cherche à "étoffer" son personnel avec cinq médecins généralistes, six chirurgiens dentistes, deux biologistes de la santé publique de deuxième degré, trois biologistes de la santé publique de premier degré, deux psychologues cliniciens de la santé publique, un psychologue orthophoniste, un ingénieur d'état en informatique, un administrateur, un attaché principal de l'administration et un technicien supérieur en informatique. Ainsi donc, ce sont pas moins de 23 postes budgétaires qui ont été dégagés, et seront mis en concurrence entre les éventuels postulants. Concernant le dossier administratif exigé aux candidats il se trouve assoupli, et ne comporte que quelques pièces, certes importantes, comme la copie du diplôme dans la filière, des copies des relevés de notes du cursus suivi, de la carte nationale d'identité et des fiches de renseignements qui seront remplies par les postulants à ce concours sur titre note-t-on. Le reste du dossier pour ce concours sur titre sera complété par les futurs candidats reçus! Approché pour avoir son impression, un jeune médecin dira à ce sujet : «C'est toujours intéressant de participer à un concours de recrutement au niveau des structures sanitaires publiques. Pour ma part, je viens de décrocher mon diplôme de docteur en médecine générale, et je compte participer à ce concours et mettre mes acquis au service du citoyen», affirme notre vis-à-vis.

