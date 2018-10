130 logements sociaux en instance d’attribution

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Un parc immobilier composé de 130 logements sociaux de types publics locatifs, est en attente d’attribution à Aokas, apprend-on auprès des responsables de l’APC. «Parmi ces logements, 100 unités sont nouvellement construites, tandis que les 30 restantes relèvent d’un ancien programme», déclare un élu à l’APC, informant que ces logements inscrits à l’indicatif de l’OPGI sont implantés sur plusieurs sites à hauteur du chef-lieu communal. Contacté par nos soins, un membre de la commission ad hoc assure que l’attribution de ces logements est en bonne voie. Se voulant circonspect, il confie que «l’étude des dossiers est en voie d’achèvement et l’affichage de la liste des pré bénéficiaires sera rendue publique, en principe, sitôt ce travail bouclé. Pour l’heure, aucune date n’est arrêtée et il appartient au président de la commission, en accord avec le maitre de l’ouvrage et les autorités de wilaya, de le faire». D’autre part, les services de l’administration locale nous apprennent que les dossiers de souscription en instance de traitement se comptent par milliers. «La pression sur cette formule de logement n’a jamais été aussi forte. Nous sommes bien partis pour battre tous les records, tant il est vrai que les demandes ne cessent d’affluer», atteste-on au service du logement de la daïra. D’aucuns parmi les souscripteurs, avec lesquels nous avons pris langue, nous ont fait part de leur exaspération de se morfondre durant si longtemps en s’accrochant à un hypothétique espoir qui ne se concrétise pas. «Plus de 8 ans d’attente, cela use. J’ai vu passer plusieurs distributions de logements, et j’ose espérer que la prochaine sera la bonne pour moi, tout en sachant que mes chances sont minimes», souligne un prétendant. Taraudé par l’angoisse, submergé par l’amertume, un autre demandeur enchaine, «je crèche, moi et ma petite famille, dans des conditions insupportables, à la limite indignes. Les responsables en charge de ces logements se doivent de hâter leur distribution pour nous sortir de la mélasse».

