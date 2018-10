Le gaz de ville se fait désirer

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Même si les travaux de pose de la conduite principale ont été achevés il y a de cela plusieurs mois, l’alimentation des foyers du village Ighil n’Tala dans la commune d’Amalou se fait toujours attendre. «Tout ou presque a été fait, il ne reste que l’installation des détendeurs et des compteurs», explique un habitant dudit village, précisant que l’entrepreneur en charge du projet aurait confié aux villageois n’avoir pu acquérir ces équipements gaziers jusqu’à maintenant. Attendu depuis des lustres avec impatience par les citoyens des villages reculés de la municipalité d’Amalou, ce projet qui, rappelons-le, a été lancé en 2014 tarde à être achevé au grand désespoir des villageois. Ces derniers subissent, chaque hiver les affres de la rareté et de la cherté de la bouteille de gaz, avec le froid glacial qui sévit dans cette région de montagne où la grande majorité des villages sont haut perchés sur les pointes des collines et montagnes. Les habitants du village d’Ighil n’Tala réclament ainsi la reprise des travaux portant mise en place des détendeurs et des compteurs avant l’arrivée de la saison hivernale. Il est à signaler que la ville d’Amalou, le chef-lieu et les localités environnantes et Biziou, le plus grand village de la commune, ont été raccordés au réseau de gaz naturel il y a de cela quelques années.

F.A.B.