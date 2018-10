Plusieurs projets inscrits

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

La commune d'Amizour, dont le chef-lieu est situé à 50 km de Béjaïa, est classée la troisième plus grande commune après Béjaïa et Akbou, en nombre d'habitants. Elle abrite quelque 50 000 âmes réparties variablement sur 75 villages. La municipalité n'a pas d'autres ressources que les subventions de l'État, jugées "maigres" par rapport aux besoins exprimés par chaque localité de cette municipalité aux potentialités agricoles immenses et indéniables, qui ne sont malheureusement pas suffisamment exploitées. Nonobstant ces écueils qui se dressent contre le développement local, des efforts sont fournis pour juguler tout ce marasme économique dans lequel "patauge" cette municipalité. Des projets substantiels, touchant notamment le volet aménagement urbain, ont été réalisés et d'autres sont inscrits pour être lancés. Ainsi, pour les projets inscrits et qui attendent leur attribution aux entreprises, qui seront sélectionnées ultérieurement, il est prévu cette opération qui se rapporte à l'aménagement et au revêtement en béton bitumineux du lotissement N°1 à Boussebaâ, chef-lieu municipal d'Amizour dont les accès se trouvent dans un état désolant. Dans le même sillage, des opérations ont été inscrites et vont concerner, cette fois-ci, les écoles primaires de la commune, comme les travaux de réfection des écoles primaires des localités de Boukhalfa, El Mokrani, Takorabt et de la cité de recasement sise au chef-lieu communal d'Amizour. Aussi, il est projeté la construction de trois salles de classe en extension au profit de l'école primaire "Maouche Mohand Améziane" du village Taâzibt, et l'acquisition, installation et réparation des poêles au niveau de toutes les écoles primaires de la commune.

S. Y.