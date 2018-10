Les travaux bientôt lancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Les travaux d'aménagement et de perfectionnement continuent du côté du théâtre de verdure de Bouteghwa, sis sur les hauteurs de la région balnéaire d'Aokas. En effet, après avoir relevé le défi de mettre sur pied un théâtre de verdure de type romain en pleine forêt, grâce notamment à la volonté populaire, les membres actifs de l'association Tadukli Ait Aissa, du village éponyme, ont annoncé le lancement ces jours-ci des travaux de construction d'une maison de la culture sous forme architecturale des anciennes maisons kabyles. «Nous comptons lancer les travaux plus tôt, mais le mauvais temps nous a poussés à reporter l'événement auquel prendront part, en plus de l'entrepreneur chargé de la tâche, plusieurs militants associatifs et amis de l'association», nous confiera la présidente de l'association précitée, Mme Farida Jabri. Il y a lieu de rappeler que la construction de cette maison connaîtra presque les mêmes procédures que celles qu'avait connues l’édification du théâtre de verdure, et sera rattachée à ce dernier. Sauf que pour ce nouveau projet, pour des considérations sécuritaires et techniques, une entreprise a été sollicitée en vue de former les fondements et le sous-sol. Pour ce faire, tous les matériaux nécessaires à l'entame ont été préparés sur les lieux. «Nous ne voulons bien évidemment pas faire du bricolage. La raison pour laquelle, grâce à la conséquente aide financière du groupe Soummam, nous avons engagé une entreprise pour les débuts. Une fois le projet dessiné, on n’aura qu'à compter sur la volonté de nos jeunes pour bâtir cet édifice. Comme ça a été le cas avec le théâtre de verdure», rajoute notre interlocutrice.

M. K.