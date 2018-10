Une famille relogée dans une école !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 17 lecture(s)

Les services de la mairie d’Aokas n’ont pas trouvé mieux pour reloger une famille expulsée par voie judiciaire que de recourir à une école de la localité qu’on a amputé d’un local devant, initialement, servir de cantine pour reloger, provisoirement est-il souligné, ladite famille. Ce sont les membres de l’association des parents d’élèves de cette école qui ont tiré la sonnette d’alarme en envoyant, le jour même, une correspondance au nouveau wali de Béjaïa. Ils expliquent que ce local, sans eau ni sanitaires, ne peut servir, par manque du minimum de commodités, au recasement d’une famille ou d’une personne en situation de détresse. Le bureau de l’association avait prévu d’en faire une médiathèque grâce à la promesse d’âmes charitables qui veulent faire don de micro-ordinateurs pour permettre aux chérubins d’entrer de plein pied dans le monde de l’informatique. Par ailleurs, le bureau de l’association rappelle au wali que la commune dispose de 34 logements sociaux non attribués, restants du précédent quota de logements sociaux, en plus de la centaine achevée récemment dont la liste n’a pas encore été dévoilée. Les membres de l’APE s’interrogent sur les prises de décisions du maire qui s’apparentent à une gestion par tâtonnements. Cette même APE a eu à combattre, au début de l’année scolaire en cours, pour récupérer le logement de fonction du directeur qui a été indument occupé pendant plus d’une année par un étranger à l’école. Cet établissement scolaire est de plus en plus convoité tant pour ses logements de fonction que pour ses locaux.

A. Gana