Des travaux d'aménagement en cours

Par DDK | Il ya 26 minutes | 20 lecture(s)

Des travaux d'aménagement ont été lancés récemment dans la ville de Sidi Aïch, lesquels concernent, entre autres, des équipements publics qui ont vraiment besoin d'un "coup de jeune" vu leur état de vétusté! En effet, le marché couvert de la ville connaît des travaux de réaménagement pour en finir avec une situation de délabrement dans lequel est confiné cet espace des transactions commerciales. Pour sa part, la salle des fêtes communale "Youcef Abdjaoui" connait également une opération de réhabilitation (réfection du hall d'entrée, de l'électricité, aménagement d'un salon d'honneur, installation d'une nouvelle sonorisation...). Dans la foulée, le stade de proximité, situé au quartier "La CNEP", connaît également des travaux d'aménagement. Ces travaux interviennent après la réhabilitation des autres terrains de proximité comme celui d'Azinouh, de la cité des 216 logements et du stade communal apprend-on. Par ailleurs, et dans le cadre de l'aménagement urbain, d'autres travaux sont en cours d’exécution dans la même agglomération comme le réaménagement et l'embellissement du square "Mohamed Boudiaf", sis au centre-ville, avec des opérations de réfection des sanitaires, de l'éclairage, des stèles commémoratives, des bancs,...Pour sa part le lotissement Bouzermane, toujours au chef-lieu communal de Sidi Aïch, a bénéficié de l'installation de poteaux tubulaires pour l'alimentation et le renforcement en énergie électrique. Ces opérations, nous a-t-on indiqué, ont été financées sur les PCD et le budget communal. Par ailleurs, les 30 septembre et 1er octobre derniers, une campagne de vaccination antirabique des animaux de compagnie (chiens et chats) a été organisée, et ce, afin de les prémunir contre cette redoutable affection et protéger la population d’une contamination de cette maladie mortelle.

