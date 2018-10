Le chemin de Handis dégradé

Par DDK | Il ya 26 minutes | 19 lecture(s)

Handis est un village rustique situé à 10 kms du chef-lieu communal d'Aït R'zine. Le chemin qui mène vers ce patelin se trouve malheureusement dans un état lamentable. Sa couche bitumeuse est carrément usée à plusieurs endroits avec des trous, des cratères et des sillons oblongs qui font que la circulation automobile soit des plus laborieuses. Les dernières pluies qui se sont abattues ont fini par compliquer les choses davantage avec l'accumulation des eaux pluviales et de la boue dans les nids-de-poule qui rendent le trafic au niveau de ce chemin très difficile. En plus de cela, ce tronçon, qui communique entre la RN106 et la RN26, donc entre les communes d'Aït R'zine et Akbou, se trouve très étroit. Lorsque deux véhicules de gros tonnage s'apprêtent à se croiser les conducteurs se querellent pour qui va passer le premier. Il faudra que l'un d'eux recule vers un endroit plus large pour laisser l'autre passer, ou, c'est le télescopage ! Cependant, ce qui rajoute une couche à cette situation délétère c'est le fait que ce chemin connaît une circulation routière intense. Chaque jour, des centaines de véhicules de tous types empruntent ce chemin qui dessert le village Handis. Ce chemin mène directement vers le lieu-dit "Svâïane Cheikh", où se trouvent deux bretelles qui communiquent directement avec la pénétrante autoroutière Béjaïa-Ahnif. L'une mène vers l'autoroute Est-Ouest à Ahnif et l'autre dessert Takrietz. Au niveau de ces deux bretelles, la circulation se congestionne la plupart du temps à cause du flux circulatoire. A cet endroit précis, il devait y avoir un échangeur en due et bonne forme. Les bretelles aménagées étaient en fait provisoires, mais ce provisoire dure encore, comme le dit l'un des routiers. L'ancien ministre des Transports Boudjemâa Talaï avait promis, en mars 2016, lors d'une visite effectuée dans la wilaya de Béjaïa, qu'un échangeur allait être construit à cet endroit précis, mais les usagers n’ont rien vu venir depuis, déplore-t-on.

Syphax Y.