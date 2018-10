Campagne de dépistage au profit des villageois

Par DDK | Il ya 45 minutes | 88 lecture(s)

Une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus a été organisée, vendredi dernier, dans la commune d'Ath Mellikèche, par l’association socio-sanitaire Ma santé en valeur.

Cette action hautement humanitaire a été organisée en partenariat avec l'association Tiwizi de Savigny-sur-Orge de France et l'association Ajegou Alemas, en collaboration avec l'EPSP de Tazmalt et l'APC d'Ath Mellikèche. Selon le bilan arrêté par le président de l'association initiatrice "Ma santé en valeur", Rejdal Oualid, pas moins de 150 femmes de la localité ont bénéficié de consultations gynécologiques gratuites. Parmi ces femmes consultantes, plus de 80 ont bénéficié d'actes de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus par les méthodes de palpation mammaire et du frottis. Une opération ô combien importante pour cette frange de la société d'autant que ces maladies graves ne sont pas connues de toutes les femmes, surtout celles au foyer. Cependant, notre source nous apprend que l’opération de dépistage a permis, en plus de sensibiliser les femmes de cette zone rurale, de détecter deux cas suspects de cancer du sein. Les femmes concernées ont été prises en charge par un médecin gynécologue. Cette énième caravane médicale organisée à l'initiative de l'association "Ma santé en valeur", laquelle est basée à Tazmalt, a permis, tout au moins, à plus de 150 femmes issues de la municipalité d'Ath Mellikèche, de faire un "check-up" sur leur santé, et de savoir par là même qu'elles ne portent pas les redoutables cancers du sein et du col de l'utérus, hormis ces deux cas suspects.

Syphax Y.