La sardine à 200 dinars le kilo

Par DDK

Les étals des poissonniers étaient bondés de monde, en cette matinée du jeudi dernier, au marché hebdomadaire de la ville de Tazmalt. Renseignement pris, il s'est avéré que les prix de la sardine ont baissé vertigineusement pour atteindre les 200 DA/kg ! Après avoir "culminé", il y a quelques jours de cela, les 400, voire 600 DA/kg, les tarifs de cette viande blanche très prisée au demeurant par les ménages ont baissé au grand bonheur des chalands présents en force ce jour-là dans le compartiment de vente des produits halieutiques au marché hebdomadaire de Tazmalt. Les poissonniers criaient à tue-tête les prix de la sardine devenus comme par magie accessibles à de larges pans de la société, estime-t-on. «A 200 DA/kg la sardine, ce n'est pas chaque jour qu'on l’entend de la bouche des poissonniers. D'autant qu'elle est de qualité plutôt acceptable. J'en ai profité pour acheter deux kilos pour 400 DA. Les jours passés, à pareille somme, on ne pouvait même pas avoir un kilo, car elle se vendait à 500 DA/kg, voire plus. Espérons que cela va faire long feu, car connaissant les fluctuations du marché et les baisses et hausses en des temps record des prix en tout, il est fort à parier qu’il faut profiter avant que les tarifs ne sautent de nouveau», constate un père de famille accosté près d'un étal de sardines. Cependant, il est à noter que la sardine vendue dans ce marché a été acheminée dans des camions-frigorifiques au frais et recouverte de couches de glace. Ce qui lui permet de garder toute sa fraîcheur.

S. Y.