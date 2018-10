La réhabilitation du stade communal inscrite

Par DDK | Il ya 44 minutes | 83 lecture(s)

Une opération de réhabilitation et de modernisation vient d’être inscrite au profit du stade communal de Souk El-Tenine, sis à la périphérie du chef-lieu de la commune. «Ce sont les crédits sectoriels qui ont été mobilisés pour couvrir la réalisation de ce projet», nous a informés un responsable de la direction de la jeunesse et des sports, instance en charge du management de ce projet. D’après notre interlocuteur, l’enveloppe mobilisée avoisine les 90 millions de DA. «La modernisation de l’infrastructure portera sur la pose d’un gazon synthétique de 5e génération, la mise en place d’une couche de base préalable et l’aménagement d’un système de drainage des eaux pluviales. Il est aussi question de la réfection de la clôture d’enceinte, ainsi que la réhabilitation des locaux abritant les vestiaires», soulignera le responsable du maitre de l’ouvrage. Le staff en charge de la municipalité, autant que les amateurs du sport de cette commune balnéaire, saluent unanimement l’inscription de ce projet tant attendu. «C’est un projet d’une importance considérable, en ce sens qu’il contribuera activement à l’essor du foot dan notre région et à la dynamisation de la pratique sportive en général», se félicite un élu local. «C’est une sacrée bonne nouvelle pour nos enfants. La concrétisation de ce projet offrira un cadre propice à l’émancipation de la masse juvénile», estime un citoyen résident dans une cité du centre-ville.

N. M.