Bitumage et bétonnage des pistes

Par DDK | Il ya 44 minutes | 84 lecture(s)

Après une léthargie de plusieurs années qui l’a déclassée, la commune d’Aokas vient de bénéficier d’enveloppes financières pour le revêtement de plusieurs chemins et pistes. Après le bitumage de la piste menant vers Taremant et celle menant vers Ait Zizi, on s’apprête à bitumer les artères de la cité des 80 logements, de l’ex-route nationale n° 9, des artères du quartier de Tala Khaled dont les travaux ont été retardés par une opposition au passage d’un câble électrique, ainsi que de la route menant au populeux quartier d’Aliouen. Celle-ci réhabilitée, il y a trois décennies de cela, vient de bénéficier de deux milliards puisés du budget communal et d’un milliard attribué par la wilaya pour son bitumage. Par ailleurs, hormis le bitumage, les services de la mairie comptent recourir au bétonnage pour réhabiliter le maximum de pistes. La piste de Boutaala, village d’Ait Aissa, celle des Achour, village de Tabellout, celle des Amari, à Aliouèn, ainsi que celle des Zidani et autres artères du quartier d’Akkar sont sur le calepin des services techniques de la commune.

A. Gana