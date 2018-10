Volontariat pour nettoyer la ville

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Pour donner à la ville de Béjaïa un visage un peu moins rébarbatif pour cause d'ordures qui s'amoncellent pratiquement dans tous les quartiers, l'APC de Béjaïa, aidée par les différents services de la wilaya et de nombreuses associations de quartiers a organisé, le week-end dernier, une grande campagne de nettoyage dans au moins six cités.

Plus de 1 000 volontaires entre fonctionnaires de la wilaya et membres des associations de quartiers ont participé à cette grandiose opération. De l'avis général, c'est une action des plus louables. Des moyens nécessaires au nettoiement ont été mis à la disposition des volontaires. Des tonnes et des tonnes d'ordures entre les déchets ménagers, les sachets en plastique, les bouteilles d'eau minérale ont été chargées dans de gros camions et envoyées à la décharge. Des participants interrogés ont souhaité que cette opération soit renouvelée chaque fin de semaine. L'intention est certes honorable en elle-même. Mais est-ce la seule solution qui reste pour rendre à la ville de Béjaïa son lustre d'antan ? Béjaïa a été, dans les années 1980 championne d'Algérie en matière de propreté. L'espoir de voir Béjaïa se doter d'un Epic chargé de l'enlèvement des ordures et l'embellissement de la ville s'est envolé pour cause du non respect des règles financières. Le matériel acquis pour l'Epic a été rendu au concessionnaire et l'argent qui lui a été avancé pour son démarrage a été récupéré. L'APC, pour l'enlèvement des ordures, vu que le personnel et le matériel dont elle dispose sont insuffisants, est donc obligée de signer des contrats avec des entreprises de prestations de services. Ces dernières, se croyant peut-être indispensables et irremplaçables, et profitant sans vergogne du manque de rigueur dans le suivi, ne font le travail qu'à moitié en ce sens qu'elles vident certes les bacs à ordures dans les quartiers mais ne se préoccupent nullement des sachets et des détritus qui se trouvent autour du bac, laissant l'endroit toujours sale et repoussant. La création d'Epic de wilaya n'a pas été possible parce que, selon certaines informations, une APC, même si elle est riche n'a pas le droit d'équiper et de financer une Epic de wilaya. Soit! Et une entreprise communale qui sera chargée uniquement de l'enlèvement d'ordures et de l'embellissement de la ville, qu’est ce qui empêche sa création ?

B. Mouhoub