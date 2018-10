Volontariat au village Kefrida

Par DDK | Il ya 1 heure | 73 lecture(s)

En dépit de quelques facteurs et conditions, sociaux notamment, qui font souvent oublier l'essentiel aux citoyens, l'esprit d'entraide et de solidarité finit toujours par s'imposer d'un moment à un autre au sein des villages kabyles. En effet, cette fois, c'est du côté de la belle localité touristique de Kefrida, dans la commune de Taskriout, que les habitants ont renoué, ce week-end, avec cette tradition de «Tiwizi» en organisant un volontariat pour le nettoyage de leur petite contrée. Grâce aux militants associatifs, initiateurs de l'activité, mais surtout à tous les résidents de la région, une neuve image a pu être redonnée à tous les endroits de la localité montagneuse. Un si beau village abandonné depuis des années, sans que ni les autorités locales ni les habitants ne daignent y organiser une opération de nettoyage auparavant. Une simple annonce, et tout le monde s'implique et rejoint cet acte civique et citoyen. Ainsi, à l'aide de moyens traditionnels et modernes, dont des brouettes et des camions entre autres, chaque individu s'est chargé de sa tâche dans l’allégresse et l’abnégation des heures durant. Au final, la satisfaction est à son comble. «Ce genre d'initiatives manque terriblement ici à Kefrida. Ça fait un bail qu'on n'a pas pu organiser une activité pareille», nous dira un citoyen de Kefrida. Et de poursuivre «bien que le mouvement associatif est en déclin chez-nous, ce qui est une triste réalité, nous comptons bien mettre en œuvre d'autres idées sur le terrain, qui viseraient justement à améliorer le cadre de vie de nos habitants», souligne-t-il.

M. K.