L’école primaire de Bouakraz rouverte

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Après dix ans de sa fermeture, l’école primaire Chahid Tahar Bouriche de la localité de Bouakraz, relevant de la commune de Souk El-Tenine, situé à 40 Km à l’est de la wilaya de Béjaïa, a enfin rouvert ses portes aux profits des écoliers dudit village. La cérémonie de réouverture de cet établissement scolaire a eu lieu, samedi dernier, en présence des autorités locales, entre autres, le chef de daïra, Abdelhamid Mouaci, le maire de Souk El Tenine, Omar Amari, et d’autres élus locaux, la famille éducative ainsi que de nombreux citoyens du village. Le combat mené par l’association socioculturelle Afud a eu, enfin, son épilogue au grand bonheur des habitants, notamment les parents qui ont beaucoup souffert en envoyant leurs enfants jusqu’au chef-lieu de la commune, distant de plus de deux kilomètres du village. Une lamentable situation qui a duré dix ans, après avoir vu leur école primaire fermée en 2008 faute d’élèves. Une situation qui a poussé les membres de l’association Afud qui représente le village, de travailler avec acharnement et sans relâche pour sa réouverture. Plusieurs volontariats ont été organisés par ladite association et les habitants du village pour aménager cette école qui s’était retrouvée dans une situation de vétusté avancée. Pour mener à bien cette action de solidarité citoyenne, les services de la commune ont mis à la disposition des initiateurs, le matériel de fonctionnement nécessaire et des bidons de peinture pour les travaux d’embellissement. Quant à l’APC, elle s’est chargée de l’installation de nouvelles portes à la place des anciennes, complètement détériorées. Pour rappel, cette école a été pendant plusieurs années le siège de l’association des autistes de la région Est de la wilaya de Béjaïa.

Aziz Khentous