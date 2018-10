Plusieurs villages concernés

Par DDK | Il ya 50 minutes | 86 lecture(s)

Ath Maouche, est une commune qui compte pas moins de 20 villages et bourgades et une population qui avoisine les 20 000 habitants. C'est une municipalité rurale qui peine à amorcer l’essor économique tant souhaité et ce, à cause du manque de ressources. Toutefois, l'évocation de cette localité renvoie la plupart du temps à la figue sèche dont elle tire sa fierté. D'ailleurs, il y a quelques jours de cela, cette localité a été le théâtre de la fête de la figue sèche organisée du 27 au 29 septembre derniers, laquelle manifestation agricole a connu une affluence appréciable des visiteurs et des lendemains prometteurs pour cette filière de figuiculture. En dehors de cela, il subsiste des difficultés dans cette commune touchant presque à tous les secteurs. Celui qui a trait à l'aménagement urbain est parmi les plus touchés. Néanmoins, des efforts sont fournis par les autorités locales, et ce, dans l'optique d'améliorer un tant soit peu le cadre de vie des citoyens. Des opérations ont été inscrites dans ce domaine concernant entre autres la réhabilitation des chemins d'accès de plusieurs villages et bourgades. Ainsi, il est projeté de réhabiliter en béton bitumineux les chemins desservant les localités d’Aguemoun, Aït Adjissa, Tizekht, Tala Itoubache et Tlatha. Dans la foulée, il y a ce projet de revêtement du terrain de proximité en gazon synthétique, lequel est situé au chef-lieu communal. A cet effet, un avis de consultation a été d'ores et déjà lancé par l'APC. Par ailleurs, le village Tala Tinzar connait récemment une opération cruciale consistant en le cadastrage des terres relevant de ce village.

S.Y.