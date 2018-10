Fête de la femme rurale, demain

Par DDK | Il ya 50 minutes | 77 lecture(s)

La commune de Boudjellil s’apprête à abriter, à partir de demain, la 4ème édition de la fête de la femme rurale. Celle-ci s’étalera de jeudi à dimanche prochains et verra la participation de plusieurs organismes et associations. Cette manifestation sera placée sous le thème choisi par la FAO pour l’année 2018. «Défis et opportunités de l’agriculture résiliente au climat pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles rurales». Durant la journée du vendredi, il sera procédé à l’organisation d’une randonnée pédestre au profit de la femme rurale qui aura à découvrir le village traditionnel de Tigrine, situé dans le massif montagneux des Bibans. Le lendemain, il y aura au programme une promenade pédagogique pour enfants à la découverte des activités de la femme rurale et l'initiation à l'escalade sportive dans le massif montagneux des Babors, région d’Ait Bouaissi commune de Tizi N'Berber, de l’autre côté de la wilaya. Au troisième jour, les organisateurs prévoient une campagne de solidarité au profit d'une femme rurale dans le massif montagneux du Djurdjura, village El Machta, dans la commune d'Ighrem. Cette manifestation sera clôturée par une exposition et une conférence-débat avec les cadres de la conservation des forêts de la wilaya de Béjaïa, au niveau du siège de l'association de la femme rurale de Boudjellil. Les deux premières éditions ont été organisées à Ichekfiwen, dans la commune d’El Kseur, alors que la troisième l’a été à Tizi Meghlaz, dans la région d’Ifri.

A. Gana