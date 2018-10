Ihebbachen sous les feux de la rampe !

Par DDK | Il ya 16 minutes | 16 lecture(s)

La localité de Kendira est connue pour son verger de noyers. Cette manne agricole fait la spécificité de la région au niveau de la wilaya de Béjaïa et même au-delà.

Dernièrement, cette localité perchée en zone montagneuse a célébré la 3ème édition de la fête du noyer qui a eu lieu au niveau de l'école primaire du village Ihebbachen. La manifestation qui a drainé une bonne affluence a été organisée conjointement par l'APC de Kendira et l'association éco-touristique "Assirem Gouraya" avec le concours de l'APW, de la DSA et la conservation des forêts de Béjaïa. Cette fête, qui en est à sa troisième édition a permis encore une fois de mettre en exergue la richesse agricole et artisanale de cette localité rurale, où des dizaines d'exposants, des paysans en majorité, étaient venus mettre en valeur et vendre leurs produits dont la "fameuse" noix locale. Étaient exposés également de la figue sèche, des maraîchages, des ustensiles fabriqués avec du bois résistant du noyer (assiettes, cuillères, louches...), de la vannerie, et bien d'autres produits locaux. En tout cas, cette 3ème édition, de l'avis des organisateurs comme des participants et des visiteurs, a été une réussite qui promet beaucoup pour le produit local dont le noyer, son fruit et son bois, dans la fabrication des ustensiles et du mobilier. Son bois très résistant est considéré comme un bois noble, idéal pour une décoration et le «design» contemporains. Par ailleurs, cette manifestation a été aussi l’occasion aux producteurs de la noix, entre autres, de soulever à la délégation de la DSA de Béjaïa notamment, les problèmes auxquels ils sont confrontés, comme le manque de moyens. Le renouvellement et l'entretien du verger vieillissant reste l'une des préoccupations des paysans de la localité. Notons aussi que parmi les produits ou dérivés du noyer vendus durant cette fête en l'honneur du noyer, la fameuse écorce de cet arbre appelée Agoussim, lequel est utilisée par les femmes depuis la nuit des temps pour embellir, renforcer et protéger les dents et la gencive.

Syphax Y.