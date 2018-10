Des glissières de sécurité prochainement installées

Par DDK | Il ya 46 minutes | 99 lecture(s)

Le chemin communal de Bouhsayen, dans la commune de Darguina, continue de faire des victimes parmi les conducteurs qui l'empruntent. En effet, la dernière victime enregistrée sur cette route remonte à la semaine dernière lorsqu'un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, aux environs de la fameuse fontaine de la région, pour se retrouver au fond d’un ravin. Rappelons qu'on dénombre presque annuellement des victimes sur ce dangereux et redoutable chemin, comme ce fut le cas l'année dernière. « Ce chemin a toujours été un cauchemar pour les automobilistes, notamment durant cette période où les précipitations ne sont point régulières comme en hiver. Autrement dit, le risque de perdre le contrôle et de déraper augmente en cette saison, plutôt qu'en hiver où la chaussée est souvent bien mouillée », dira un citoyen de Darguina. Et de poursuivre: « La construction de parapets ou de glissières est plus que jamais urgente, sachant que l'hiver est à nos portes ». À signaler toutefois que, même si la chaussée est souvent derrière les accidents qui se produisent au niveau de cet axe routier, pour le récent accident, la raison serait toute autre selon une source fiable. Pour les autorités locales, ce chemin est leur préoccupation principale et sont déjà sur un projet visant justement à y renforcer la sécurité. « Nous avons déjà sécurisé une partie de ce chemin communal, et dernièrement nous avons remis une fiche technique à l'APW en vue d'achever le processus de sa sécurisation. On prévoit une suite favorable d'ici le mois de décembre », nous dira un élu de Darguina. Une chose est sûre, les habitants n'attendent que le geste de leur commune tant que ce chemin est communal, et que le seul chemin de wilaya qui existe dans la région est celui qui mène de Darguina à Melbou via la localité d'Ait Atik.

