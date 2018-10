De l’aménagement pour les villages

Par DDK | Il ya 46 minutes | 99 lecture(s)

Dans l’espoir de bannir la gadoue et la poussière dans bon nombre de villages et hameaux, l’exécutif communal d’Ath Maouche s’est attelé à le plan de développement communal (PCD) axé sur l’amélioration du cadre de vie de la population locale. La commune qui ne cesse de s’agrandir au fil des ans se trouve dans l’obligation de répondre aux exigences de la population locale. Et toute cette urbanisation a besoin bien évidemment de travaux d'aménagement et d'accompagnement, entre autres, pour améliorer le quotidien des habitants des différents villages. Pour rendre concret cet objectif l'APC a inscrit des projets dont les avis de consultation sont d'ores et déjà lancés. Ainsi, sur le "calepin" des autorités communales, on prévoit de lancer un bon nombre de projets.En effet, l'APC a consigné plusieurs opérations retenues dans le cadre du PCD 2018, lesquelles ont trait à l'aménagement pour le développement local. Ainsi, plusieurs villages sont concernés par des projets touchant à ce volet précis. Ainsi, ces aménagements urbains porteront sur le bétonnage des pistes des villages : Aguemoune, Tlata, Tizi N’Gouete, Ait Adjissa, Tizekhet et Tala Rroubeche sur 910 ml. À noter que ce genre d’opération a été initié depuis une décennie par les villageois eux-mêmes. Beaucoup de comités de villages ont,en effet réalisé des operations de ce genre, et ce, uniquement sur les fonds propres du village.

Bachir Djaider