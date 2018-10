Des projets pour plusieurs localités

Par DDK | Il ya 46 minutes | 93 lecture(s)

ça bouge dans la commune d'Adekar ! Des projets substantiels sont sur le point d'être lancés dans certaines localités de cette commune perchée sur une zone montagneuse. En effet, le village Acif El-Hammam connaitra sous peu l'entame d'un projet qui tenait à cœur aux habitants de cette localité. Il se porte sur la réalisation d'une antenne administrative. Selon nos sources, l'entreprise, à laquelle échoit le projet, a été choisie par l'APC et les travaux devraient être lancés très prochainement. Dans le même sillage, cette structure élargie sera dotée d'un bureau d’état civil, d'un bureau de poste et d'un autre pour la Sonelgaz. Ce projet, qui sera entamé dans les tout prochains jours, a suscité la satisfaction des habitants d'Acif El-Hammam qui souffrent de l'absence des services administratifs publics précités. “Nous sommes vraiment soulagés d'apprendre que l'APC va lancer prochainement ce projet de construction d'une antenne administrative où il y aura un service d’état civil, une poste et la Sonelgaz. Avec ces services ô ! combien névralgiques pour nous, nous n'allons plus nous déplacer jusqu'au chef-lieu pour bénéficier des prestations. indique un habitant de ce village. Il est également à relever aussi, cet autre projet qui a trait à la réalisation d'une salle de soins au profit du village Tazrout de la même commune. Effectivement, le projet en question est sur le point d'être entamé, puisque l'entreprise réalisatrice a été choisie et installée ces jours-ci. Cette structure sanitaire qui manque cruellement dans ce village permettrait aux villageois, une fois réalisé, de ne plus se déplacer jusqu'à la polyclinique d'Adekar pour recevoir les différents soins. Et enfin, les mêmes sources apprennent que les quartiers du chef-lieu dénommés : les 123 logements sociaux, le lotissement 3, la zone d'activité et la cité des logements évolutifs sont concernés par une opération d'extension et de raccordement au réseau de la fibre optique. A cet effet, le choix du terrain pour l'implantation d'un poste pour l'équipement MSAN a été effectué informe-t-on.

S. Y.