La Journée mondiale de l'alimentation célébrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Chaque année, l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) célèbre, le 16 octobre, la Journée mondiale de l'alimentation. Et c'est sous l'égide de la direction des services agricoles (DSA) de Béjaïa que la subdivision de l'agriculture de la daïra de Seddouk, en collaboration avec l'APC de Béni Maouche, compte marquer d'une pierre blanche cette journée, en initiant une rencontre au profit des agriculteurs, en particulier, et des citoyens de la commune, en général. La rencontre est programmée pour demain mardi à 9h30, à la salle des délibérations de l'APC. Sous le slogan «Faim zéro en 2030, c'est possible!», des communications seront présentées par des spécialistes en la matière lesquels aborderont divers thèmes. Ainsi, il est prévu de développer au cours de la première conférence une thématique sur «Les filières agricoles de l'enseignement professionnel», par Lamari Mounir, chargé d’information, d'évaluation et d'insertion au niveau du CFPA de Béni Maouche. La deuxième conférence aura pour thème «La sécurité alimentaire et la nutrition». Elle sera présentée par Melle Haddadi, ingénieure en biologie. Enfin, la troisième et dernière communication s’articulera autour des zoonoses et sera animée par Dr Djemaï, vétérinaire au bureau communal d'hygiène de l'APC de Béni Maouche. Ces trois conférences seront suivies de séances questions-réponses. La présence à ces rencontres des agriculteurs de la région ne manquera pas de mieux identifier les contours de ce «tandem» inséparable qu'est l'agriculture et l'alimentation et les meilleurs façons de les appréhender.

Syphax Y.