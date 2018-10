Mise en service d’une antenne administrative à Ibourassène

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Les autorités municipales de la commune d’Oued Ghir ont inauguré, dernièrement, une antenne administrative d’état civil, érigée au village Ibourassène, a-t-on appris du maire de cette municipalité, Yacine Ramdani. «Cet édifice public, érigé en R+1, abritera, au rez-de-chaussée, un service d'état civil, et au premier étage, une salle de lecture. Nos jeunes ont aussi besoin d’un espace culturel où ils peuvent étudier, échanger leurs idées et organiser des activités culturelles. Les habitants de la localité d’Ibourassène ne seront plus obligés de se déplacer au chef-lieu communal pour se faire délivrer leurs papiers d’état civil. Ce service est équipé de tous les moyens nécessaires et il est connecté au réseau national. Donc, même les citoyens d’autres communes pourront se faire établir leur papiers dans cette structure», se félicite le P/APC d’Oued Ghir. Lancés il y a plus de trois ans, avec l’argent des Plans communaux de développement (PCD), les travaux de cette annexe administrative ont connu un coup d’arrêt, faute de moyens financiers. Toutefois, une rallonge financière de 700 millions de centimes, accordée par la wilaya, a permis l’achèvement du projet, réalisé dans le cadre de la politique du rapprochement de l’administration des administrés et l’amélioration du service public. «L'ouverture d'antennes municipales dans les régions à forte densité démographique est disposée par l’article 23 du code communal. Ce projet a été donc lancé dans le cadre de notre stratégie visant à rapprocher l'administration des administrés», a affirmé l’édile communal. Après la livraison de celle d’Ibourassène, la commune d’Oued Ghir compte à présent quatre annexes de mairie.

