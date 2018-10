Les consultations lancées !

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Dans le sillage des projets d'aménagement urbain, l'APC d'Amizour a lancé, ces derniers jours, de nouveaux avis de consultation en direction des éventuels soumissionnaires pour l'attribution des marchés après l’opération de sélection. Ainsi donc, l'APC compte réhabiliter certains tronçons qui desservent quelques bourgades, dans le souci d'améliorer la circulation automobile et de permettre, par là, aux usagers des différents axes routiers de circuler sans anicroches et surtout de préserver leurs véhicules, en proie aux cahotes et autres secousses violentes à cause de l'état déplorable de la chaussée. Ainsi, il est projeté des opérations d'aménagement et de revêtement en béton bitumineux lesquelles toucheront la voie reliant la RN75, au village Ibakourène, le chemin reliant la RN75, au village Ighil Ibezghan, et enfin la voie principale du lotissement Boukhalfa, situé au chef-lieu de la commune d'Amizour. Interrogé à ce sujet, un habitant du village Ibakourène rétorquera: «Cela fait un bon bout de temps que nous attendons le revêtement du chemin qui dessert notre village (Ibakourène, ndlr). Maintenant que l'APC compte le revêtir, nous somme soulagés, nous, usagers de ce chemin important à nos yeux, car nous l'utilisons plusieurs fois par jour. Actuellement, la chaussée est dans un état délabré. Elle est jalonnée de trous, de cratères et de crevasses. J'espère que ce ne sera qu’un mauvais souvenir prochainement».

S. Y.