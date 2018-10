Réhabilitation de deux cantines scolaires

Par DDK | Il ya 35 minutes | 73 lecture(s)

La commune de Taskriout, dans la daïra de Darguina, a bénéficié de l’ouverture de crédits pour couvrir les travaux de réfection de deux cantines scolaires, nous ont fait savoir les responsables de l’APC. «La subvention accordée va nous permettre de prendre en charge les cantines des écoles primaires des villages Riff et Akenouche, qui nécessitent une intervention urgente», ont indiqué nos interlocuteurs, précisant que le projet étrenne sa phase de consultation. «Les avis de consultation par voie d’affichage ont été lancés durant la première décade du mois d’octobre. Après expiration du délai réglementaire, la commission communale des marchés siégera pour examiner les soumissions et attribuer le marché», a expliqué l’édile communal. Les responsables aux commandes de la municipalité ont émis le vœu de recevoir des dotations budgétaires supplémentaires afin de toucher un maximum de cantines scolaires lesquelles, signalent-ils, déclinent toutes des signes de vétusté et de dégradation. «Nous allons solliciter une rallonge pour généraliser ces remises en état et permettre à nos enfants de se restaurer dans les meilleures conditions possibles, étant entendu que ce service est inféodé à l’acte éducatif proprement dit», plaide-t-on. C’est le même constat fait par un parent d’élève de Bordj Mira, le chef-lieu communal. «Nos élèves devraient être traités de manière égalitaire et jouir des mêmes avantages», préconise-il. Plus critique, un autre parent déclare que «ces projets annoncés ne régleront pas grand-chose. Les priorités sont dans la qualité de l’encadrement et l’extension des infrastructures, pour lutter contre la surcharge des classes».

N. M.