La route du village prise en charge

Le chemin communal desservant le village Akkur à partir de Trouna, le chef-lieu communal de Béni Maouche, est inscrit dans le programme d’investissement de l’exercice budgétaire courant pour aménagement et revêtement. Selon une information communiquée par les responsables en charge de la gestion des affaires de la municipalité, l’ouverture du chantier interviendra dans les prochaines semaines. «Les consultations ont été faites et l’entreprise réalisatrice retenue. Le temps que sera visé le contrat par les services du contrôle financier, on procédera à la notification de l’ordre de service pour le lancement des travaux», nous a confié un élu à l’APC. «Nous avons, à travers notre circonscription, des dizaines de kilomètres de routes très dégradées ou carrément à l’état de pistes. Nous comptons y remédier progressivement car cela nécessite énormément de temps et exige des moyens financiers colossaux», a-t-il confié. Approchés à hauteur du centre urbain de Trouna, quelques citoyens du village Akkur se sont montrés enthousiastes par rapport à l’inscription de ce projet. «Le bitumage de ce chemin est pain béni pour les habitants du village. C’est tout simplement magique de pouvoir rouler sur du bitume et rallier le chef-lieu communal en un rien de temps», déclare un villageois. Plus exalté, un autre citoyen renchérit : «Cet axe routier est dans un tel état de délabrement que même la vie des usagers est exposée au danger. Sa prise en charge équivaut à une renaissance».

N. M.