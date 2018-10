Les salles de soins enfin rouvertes !

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

D'après une source de l'APC, un projet de raccordement de la commune de Tamokra au réseau de la fibre optique a été retenu et les travaux seront lancés incessamment. Il y a lieu de noter que Tamokra est l'une des rares communes de la wilaya de Béjaïa qui ne dispose pas encore de cette commodité. Cela fait des années que la population de cette municipalité réclamait, entre autres, le raccordement de leur commune au réseau de la fibre optique vu les bienfaits et les services cruciaux que cette technologie de l'information et de communication rend aux abonnés. A présent, ils ne peuvent que s’en réjouir, puisqu’ils jouiront bientôt de cette commodité indispensable de nos jours. Ainsi, la localité sera branchée à la fibre optique à partir du village Mahfoudha, situé dans la commune voisine de Bouhamza, et ce via la bourgade Ighil Amar, située, elle, dans la commune de Tamokra. Dans un premier temps, ce sera le chef-lieu communal qui sera connecté à ce réseau, avant de procéder à l’extension de ce dernier vers le reste des villages, apprend-on. La réalisation de ce projet interviendrait, selon notre source, «avant la fin de l'année en cours». Par ailleurs, concernant le secteur de la santé, qui connaît une situation peu enviable dans beaucoup de villages de la commune de Tamokra, il est enregistré une avancée tangible avec la réouverture des salles de soins des villages Tizi Aïdel et Bicher. Des structures restées closes depuis des années. Ces dernières fonctionneront, dans un premier temps, à raison de deux fois par semaine, avant qu'elles ne soient opérationnelles toute la semaine, à partir d'avril 2019, indique notre source.

S. Y.